Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Gastgeber Magdeburger SV Börde gegen den 1. FC Lok Stendal ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Magdeburger SV Börde und 1. FC Lok Stendal ist gleichauf geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Philip Braunschweig für Stendal traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Minute 90+4 Magdeburger SV Börde gleichauf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Leo Constantin Horn, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (90.+4). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – 1. FC Lok Stendal

Magdeburger SV Börde: Model – Beneke (58. Westermann), Schuster, Jahn, Horn, Schulze (66. Richter), Lima Sampa, Begest, Sievers (66. Neumann), Dunkel, Krauel

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Völzke (85. Sawaneh), Meinelt, Korbani, Dimonenko (46. Bordizhenko), Loock (76. Koshyk), Lagemann, Braunschweig, Wolff, Amiti (46. Ziekau)

Tore: 0:1 Philip Braunschweig (46.), 1:1 Leo Constantin Horn (90.+4); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Tim Polten, Niklas Kaufhold; Zuschauer: 49