Für den Gastgeber Turbine Halle endete das Duell mit dem VfL Halle 96 I (U19) am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) ist gleichauf geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Lennox Sikora für Halle traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) – 76. Minute

31 Minuten nach der Pause konnte Karl-Luis Bärwald (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle erzielen (76.). Die Hallenser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – VfL Halle 96 I (U19)

Turbine Halle: Nuding – Sommer (36. Hohl), Schneider (62. Sikora), Ries, Brandt, Só, Schischka, Canabate Kasparek, Obier (55. Nordhausen), Saile, Waschkowitz

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Lorenz (65. Kaiser), Roschig, Onyedeke, Rayko, Khalid (85. Zabel), Meyer, Prokein, Bärwald, Heute (65. Omoike), Unthan

Tore: 1:0 Lennox Sikora (63.), 1:1 Karl-Luis Bärwald (76.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Felix Bartel; Zuschauer: 110