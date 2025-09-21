Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war der SV Arminia Magdeburg gegenüber dem VfB 1906 Sangerhausen machtlos und wurde 1:3 (1:0) besiegt.

Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Magdeburger Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VfB 1906 Sangerhausen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (27.). Maximilian Louis Kranz (SV Arminia Magdeburg) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (52.). Die Magdeburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (53.).

SV Arminia Magdeburg und VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 53

Unentschieden. Sangerhausens Halle konnte seinem Team in Minute 61 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte noch einmal Gelb.

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Theo Schremmer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (78.). Die Magdeburger sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Beyer, Hoffmann (82. Scharfe), Reka (72. Schoendube), Hering (64. Johnson), Kranz, Buschendorf (36. Sheviakov), May (64. Barth), Gerlach, Assner, Jakob

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Halle, Bärwolf, Ruppe, Schütz, Lange (87. Zarkua), Bühling, Nicolai (83. Ehrich), Grenzebach (72. Schoder), Schremmer, Buchhorn

Tore: 1:0 Maximilian Louis Kranz (43.), 1:1 Damien Halle (53.), 1:2 Damien Halle (61.), 1:3 Theo Schremmer (78.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40