Dem 1. FC Lok Stendal gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den VfB Ottersleben mit 3:0 (3:0) zu besiegen. 26 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Stadions am Hölzchen geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän überlegen.

Mykyta Dimonenko (1.FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Felix Meinelt der Torschütze (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

19. Minute: 1. FC Lok Stendal baut Führung auf 2:0 aus

Nur kurz darauf gelang es Dimonenko, den Ball erneut ins Netz zu befördern (23.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Meinelt, Korbani, Lauck, Wolff (73. Koshyk), Dimonenko, Loock (58. Bordizhenko), Lagemann (76. Sawaneh), Schulze (82. Salem Merso), Völzke (82. Paschke), Vinzelberg

VfB Ottersleben: Kieselbach – Rüger, Yunashev, Agte, Raschauer, Pitschmann, Bogunski (80. Hollritt), Niemann, Fadjinou (80. Raschauer), Otremba, Michalzik

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26