Der 1. FC Lok Stendal erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 26 Fußballfans einen klaren 3:0 (3:0)-Sieg gegen den VfB Ottersleben.

Stendal/MTU. Die 26 Besucher des Stadions am Hölzchen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten das Team aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Mykyta Dimonenko das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Die Stendaler legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Felix Meinelt der Torschütze (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

1. FC Lok Stendal führt mit 2:0 – 19. Minute

Bereits vier Minuten später konnte Dimonenko (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (23.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Vinzelberg, Lagemann (76. Sawaneh), Loock (58. Bordizhenko), Schulze (82. Salem Merso), Dimonenko, Völzke (82. Paschke), Lauck, Korbani, Meinelt, Wolff (73. Koshyk)

VfB Ottersleben: Kieselbach – Michalzik, Bogunski (80. Hollritt), Otremba, Yunashev, Pitschmann, Agte, Fadjinou (80. Raschauer), Raschauer, Niemann, Rüger

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26