Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem haushohen Endstand von 1:7 (1:2) verließ der SV Lok Aschersleben am Freitag den LokplatzPl.2. Der SV Einheit Bernburg fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Die 50 Beobachter auf dem LokplatzPl.2 haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Lok Aschersleben ein ernüchterndes 1:7 (1:2) einstecken musste.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Linus Rothmann für Bernburg traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Bernburger legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Rothmann der Torschütze (14.).

SV Lok Aschersleben gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 14

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 22. Minute unglücklich ins eigene Tor. Gefährlich wurde es für die Bernburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:3 aus. Bennit Kommritz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 59., 73., 77.). Spielstand 6:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte William Kohl (Bernburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Einheit Bernburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Scherf, Göring, Miroshnichenko, Thon (77. Fricke), Block, Z. Ivanchenko, Gurr, Breyer, Stopin (67. Stemmler), Lehmann (58. Y. Ivanchenko)

SV Einheit Bernburg: Malz – Münzer (77. Lampe), Kumbu, Lorenz, Krug (77. Wolf), Fleck, Kohl, Rothmann, Kühne, Scheffler (46. Kommritz), Desivojevic

Tore: 0:1 Linus Rothmann (9.), 0:2 Linus Rothmann (14.), 1:2 Rocco Scheffler (22.), 1:3 Bennit Kommritz (47.), 1:4 Tyler Kumbu (59.), 1:5 Tyler Kumbu (73.), 1:6 Tyler Kumbu (77.), 1:7 William Kohl (85.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 50