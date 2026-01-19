Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem Magdeburger SV Börde am Sonntag nicht, als er sich vor 34 Fans mit 2:5 (0:2) gegen die Turbine Halle verabschieden musste.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (29.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Florian Sommer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Tim Nordhausen der Torschütze (43.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Lennox Sikora/Halle (47.), gefolgt von Pepe Schuster (Magdeburger SV Börde) in Minute 82, Malte Lennart Sievers (Magdeburger SV Börde) in Minute 87 und Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) in Minute 88. Spielstand 4:2 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Nur zwei Minuten darauf konnte Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:2 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Magdeburger haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – Turbine Halle

Magdeburger SV Börde: Model – Friedel, Neumann, Westermann (59. Sievers), Jahn, Schuster, Lima Sampa (50. Wartner), Jäger, Krauel, Lampe, Richter

Turbine Halle: Nuding – Sommer, Ries, Sikora (58. Schneider), Schischka, Só (69. Nwanevu), Brandt, Merschky (74. Heidelberger), Nordhausen, Saile (63. Hildebrandt), Waschkowitz

Tore: 0:1 Florian Sommer (31.), 0:2 Tim Nordhausen (43.), 0:3 Lennox Sikora (47.), 1:3 Pepe Schuster (82.), 2:3 Malte Lennart Sievers (87.), 2:4 Nick Josef Waschkowitz (88.), 2:5 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 34