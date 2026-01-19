Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem Magdeburger SV Börde am Sonntag nicht, als er sich vor 25 Fans mit 2:5 (0:4) gegen die VfB Germania Halberstadt A1 verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und die VfB Germania Halberstadt A1 haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:5 (0:4).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Alexander Michl für Halberstadt traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Cicce Lancine (12.) erzielt wurde.

Magdeburger SV Börde liegt 0:2 zurück – 12. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 musste einmal Gelb hinnehmen. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Rrustemi, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (68.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Lima Sampa, Neumann, Bittmann, Schuster, Jahn, Rrustemi, Kohle, Lampe (71. Tzschöckell), Dunkel, Westermann

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Simon, Michl, Lancine, Schrader (68. Schneider), Leopold, Roßberg, Schürmann (68. Leube), Ucke, Behrens (80. Stemmler), Naujoks

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Youen Schrader (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25