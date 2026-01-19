Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am vergangenen Sonntag war der Magdeburger SV Börde gegenüber der VfB Germania Halberstadt A1 machtlos und wurde mit 2:5 (0:4) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Magdeburger SV Börde und die VfB Germania Halberstadt A1 ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (0:4).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Alexander Michl das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Halberstädter legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Cicce Lancine der Torschütze (12.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 steckte einmal Gelb ein. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

23 Minuten nach der Pause konnte Rrustemi (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (68.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Bittmann, Dunkel, Rrustemi, Kohle, Westermann, Schuster, Neumann, Jahn, Lima Sampa, Lampe (71. Tzschöckell)

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Leopold, Ucke, Schürmann (68. Leube), Behrens (80. Stemmler), Naujoks, Michl, Lancine, Roßberg, Schrader (68. Schneider), Simon

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Youen Schrader (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25