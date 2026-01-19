Für den Magdeburger SV Börde endete der 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB Ottersleben mit 2:3 (1:2).

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der VfB Ottersleben haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (1:2).

Jacob Andreas Michalzik traf für den VfB Ottersleben e.V. in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Leonard Friedrich Bogunski der Torschütze (19.).

Minute 19: Magdeburger SV Börde 0:2 im Hintertreffen

Tor Nummer drei schoss Leo Constantin Horn für Magdeburg (45.). Die Partie blieb spannend. Leonard Friedrich Bogunski traf für Ottersleben (49). Spielstand 3:1 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben e.V. steckte eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Pause, als Horn den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (61.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Ottersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Ottersleben

Magdeburger SV Börde: Model – Schuster, Westermann (57. Lima Sampa), Jäger, Friedel, Horn, Sievers, Jahn, Krauel (57. Begest), Dunkel, Neumann

VfB Ottersleben: Koch – Michalzik (90. Raschauer), Lieck (70. Beierke), Niemann, Yunashev (90. Kahn), Raschauer, Fadjinou (62. Safdari), Lübke, Multhaupt, Bogunski, Rüger

Tore: 0:1 Jacob Andreas Michalzik (13.), 0:2 Leonard Friedrich Bogunski (19.), 1:2 Leo Constantin Horn (45.), 1:3 Leonard Friedrich Bogunski (49.), 2:3 Leo Constantin Horn (61.); Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Tim Polten; Zuschauer: 37