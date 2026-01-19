Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war der Magdeburger SV Börde gegenüber der Turbine Halle machtlos und wurde mit 2:5 (0:2) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Magdeburger SV Börde und die Turbine Halle ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (0:2).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (29.). Es waren bereits 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Florian Sommer für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Tim Nordhausen (43.) erzielt wurde.

Magdeburger SV Börde sieht sich 0:2 im Rückstand – 43. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Lennox Sikora/Halle (47.), gefolgt von Pepe Schuster (Magdeburger SV Börde) in Minute 82, Malte Lennart Sievers (Magdeburger SV Börde) in Minute 87 und Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) in Minute 88. Spielstand 4:2 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Bereits zwei Minuten darauf konnte Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:2 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – Turbine Halle

Magdeburger SV Börde: Model – Jäger, Westermann (59. Sievers), Richter, Jahn, Schuster, Neumann, Krauel, Lima Sampa (50. Wartner), Lampe, Friedel

Turbine Halle: Nuding – Ries, Nordhausen, Sommer, Schischka, Saile (63. Hildebrandt), Brandt, Sikora (58. Schneider), Waschkowitz, Só (69. Nwanevu), Merschky (74. Heidelberger)

Tore: 0:1 Florian Sommer (31.), 0:2 Tim Nordhausen (43.), 0:3 Lennox Sikora (47.), 1:3 Pepe Schuster (82.), 2:3 Malte Lennart Sievers (87.), 2:4 Nick Josef Waschkowitz (88.), 2:5 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 34