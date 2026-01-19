Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Gastgeber Magdeburger SV Börde gegen den 1. FC Lok Stendal ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Magdeburger SV Börde und 1. FC Lok Stendal ist gleichauf geendet.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (46.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Minute 90+4 Magdeburger SV Börde gleichauf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Am Ende des Duells sollte es dem Magdeburger SV Börde doch noch gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Leo Constantin Horn den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (90.+4). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – 1. FC Lok Stendal

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel, Begest, Sievers (66. Neumann), Horn, Schuster, Lima Sampa, Schulze (66. Richter), Jahn, Dunkel, Beneke (58. Westermann)

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Dimonenko (46. Bordizhenko), Wolff, Braunschweig, Lagemann, Völzke (85. Sawaneh), Loock (76. Koshyk), Lauck, Korbani, Meinelt, Amiti (46. Ziekau)

Tore: 0:1 Philip Braunschweig (46.), 1:1 Leo Constantin Horn (90.+4); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Tim Polten, Niklas Kaufhold; Zuschauer: 49