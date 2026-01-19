Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war der Magdeburger SV Börde gegenüber der Turbine Halle machtlos und wurde mit 2:5 (0:2) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und die Turbine Halle haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (0:2).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (29.). Florian Sommer (Turbine Halle) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Nordhausen den Ball ins Netz (43.).

Magdeburger SV Börde liegt 0:2 zurück – 43. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Lennox Sikora/Halle (47.), gefolgt von Pepe Schuster (Magdeburger SV Börde) in Minute 82, Malte Lennart Sievers (Magdeburger SV Börde) in Minute 87 und Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) in Minute 88. Spielstand 4:2 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Schon zwei Minuten später konnte Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:2 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – Turbine Halle

Magdeburger SV Börde: Model – Westermann (59. Sievers), Jahn, Lima Sampa (50. Wartner), Richter, Friedel, Krauel, Lampe, Jäger, Neumann, Schuster

Turbine Halle: Nuding – Nordhausen, Sommer, Brandt, Sikora (58. Schneider), Saile (63. Hildebrandt), Schischka, Só (69. Nwanevu), Ries, Waschkowitz, Merschky (74. Heidelberger)

Tore: 0:1 Florian Sommer (31.), 0:2 Tim Nordhausen (43.), 0:3 Lennox Sikora (47.), 1:3 Pepe Schuster (82.), 2:3 Malte Lennart Sievers (87.), 2:4 Nick Josef Waschkowitz (88.), 2:5 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 34