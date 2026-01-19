Eine Niederlage für den Magdeburger SV Börde besiegelte den 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Ottersleben mit 2:3 (1:2).

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der VfB Ottersleben haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (1:2).

In Minute 13 schoss Jacob Andreas Michalzik das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Leonard Friedrich Bogunski der Torschütze (19.).

Magdeburger SV Börde sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 19

Tor Nummer drei schoss Leo Constantin Horn für Magdeburg (45.). Die Partie blieb spannend. Leonard Friedrich Bogunski traf für Ottersleben (49). Spielstand 3:1 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben e.V. musste eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen.

16 Minuten nach der Pause konnte Horn (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (61.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Ottersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Ottersleben

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel (57. Begest), Jäger, Jahn, Schuster, Dunkel, Horn, Neumann, Sievers, Westermann (57. Lima Sampa), Friedel

VfB Ottersleben: Koch – Rüger, Raschauer, Fadjinou (62. Safdari), Lieck (70. Beierke), Lübke, Yunashev (90. Kahn), Michalzik (90. Raschauer), Multhaupt, Bogunski, Niemann

Tore: 0:1 Jacob Andreas Michalzik (13.), 0:2 Leonard Friedrich Bogunski (19.), 1:2 Leo Constantin Horn (45.), 1:3 Leonard Friedrich Bogunski (49.), 2:3 Leo Constantin Horn (61.); Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Tim Polten; Zuschauer: 37