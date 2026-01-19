Der Magdeburger SV Börde hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt A1 mit 2:5 (0:4).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Alexander Michl für Halberstadt traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Cicce Lancine (12.) erzielt wurde.

Magdeburger SV Börde liegt 0:2 zurück – Minute 12

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 musste einmal Gelb hinnehmen. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Rrustemi (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (68.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Neumann, Kohle, Westermann, Jahn, Lampe (71. Tzschöckell), Lima Sampa, Rrustemi, Bittmann, Schuster, Dunkel

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Schürmann (68. Leube), Ucke, Simon, Michl, Roßberg, Behrens (80. Stemmler), Naujoks, Lancine, Leopold, Schrader (68. Schneider)

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Youen Schrader (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25