Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:0 (1:0) ging die SG Union Sandersdorf von Coach Benjamin Boenecke aus dem Spiel mit der NSG SSC/RW Weißenfels vom Platz.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Die 40 Besucher des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer schlugen das Team aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Miguel Mittmeier für Sandersdorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (33.). Das zweite Tor konnten die Sandersdorfer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz.

SG Union Sandersdorf liegt in Minute 55 2:0 vorn

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Tyson Stagat, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Pätzke, Trettenbach, Schneider (79. Franzke), Uhte, Mittmeier (65. Herzel), Osterland (75. Seide), Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Wieczorek, Stagat

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Klose (58. Roshchyn Cintra), Menzel, Heerdegen, Buttlar (73. Saedan), Wagner, Kuhles, Schulze, Borkmann, Perrey (81. Magul)

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40