Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Benjamin Boenecke und sein Team SG Union Sandersdorf gegen die NSG SSC/RW Weißenfels – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 geboten. Die Sandersdorfer waren den Gästen aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Miguel Mittmeier für Sandersdorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (33.). Die Sandersdorfer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Tobias Nitsche der Torschütze (55.).

SG Union Sandersdorf in Minute 55 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tyson Stagat (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (85.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Osterland (75. Seide), Groh, Uhte, Stagat, Wieczorek, Trettenbach, Mittmeier (65. Herzel), Schneider (79. Franzke), Pätzke, Koto'o Djouokou (46. Nitsche)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Perrey (81. Magul), Buttlar (73. Saedan), Borkmann, Schulze, Menzel, Kuhles, Kalkofen, Wagner, Klose (58. Roshchyn Cintra), Heerdegen

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40