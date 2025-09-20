Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 5:1 (3:0) ging der 1. FC Lok Stendal von Coach Toralf Meier aus dem Duell mit der Turbine Halle vom Platz.

Stendal/MTU. Gleich fünfmal hat der 1. FC Lok Stendal am Samstag gegen die Gegner aus Halle eingenetzt. 5:1 (3:0) für die Stendaler.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Philip Braunschweig für Stendal traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

2. Minute: 1. FC Lok Stendal führt mit zwei Toren

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Braunschweig (61. Dimonenko), Korbani, Völzke (65. Loock), Meinelt, Ziekau, Lauck, Stoll, Lagemann (80. Koshyk), Amiti (46. Schulze), Wolff

Turbine Halle: Worch – Zaeske, Sultanaliev (75. Natusch), Hildebrandt (46. Saile), Sommer, Brandt, Schischka (60. Fox), Nordhausen, Sikora, Alassaf Alasaad (46. Só), Waschkowitz

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34