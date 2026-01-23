Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der SG Union Sandersdorf den VfB Ottersleben am Freitag vom Spielfeld.

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Freitag dem Gegner aus Ottersleben souveräne sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Paul-Leon Uhte für Sandersdorf traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (14.).

Minute 14: SG Union Sandersdorf führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben e.V. kassierte einmal Gelb. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

26 Minuten nach der Pause konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Stagat (63. Bergmann), Seide, Mittmeier (61. Herzel), Osterland (61. Nitsche), Mühlbauer (63. Franzke), Uhte, Groh, Mackowiak, Schneider (61. Pätzke), Wieczorek

VfB Ottersleben: Elbert – Lübke, Agte (63. Liese), Fadjinou, Raschauer, Safdari (63. Thielecke), Yunashev, Raschauer (85. Neumann), Bogunski, Niemann

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61