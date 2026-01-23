Der VfB Ottersleben hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die SG Dessau/Kochstedt mit 1:4 (1:2).

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Ottersleben und Dessau ist mit einer deutlichen 1:4 (1:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach gerade einmal 21 Minuten schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Emilio Becker (30.) erzielt wurde.

Es lief nicht gut für den VfB Ottersleben. In Minute 31 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Carlo Fiete Fülla traf für Dessau in Minute 51. Spielstand 3:1 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Hajowsky (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (67.). Mit 4:1 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Der VfB Ottersleben rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SG Dessau/Kochstedt

VfB Ottersleben: Koch – Lübke (76. Schulz), Rehwald (66. Safdari), Niemann (81. Ibrahim), Lieck, Fadjinou (76. D. Raschauer), B. Raschauer, Bogunski, Multhaupt, Krietsch (81. Böer)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Panzer, Hajowsky (75. Bro), Karbath, Seidler (85. Vetter), Krieg, Alhamwi (61. Spielau), Khan (57. Täubrecht), Becker, Saalmann, Fülla

Tore: 0:1 Darvin Francis Hajowsky (21.), 0:2 Emilio Becker (30.), 1:2 Mahugnon Sadeler Fadjinou (31.), 1:3 Carlo Fiete Fülla (51.), 1:4 Darvin Francis Hajowsky (67.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 20