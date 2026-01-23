Eine deutliche Schlappe erlitt der VfB Ottersleben an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die NSG SSC/RW Weißenfels. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 30 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Magdeburg/MTU. Vor 30 Zuschauern hat sich das Team von Maurice Heinrich mit 0:4 (0:1) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

Robin Buttlar (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Jaime Ian Kalkofen (52.).

VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück – 52. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 67: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lucas Menzel ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Kalkofen, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu festigen (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 und 90 zwei Spieler vom Platz nehmen. Die Magdeburger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB Ottersleben: Koch – Agte, Bogunski (73. Thielecke), Michalzik, Yunashev (57. Kocaoglu), Fadjinou, B. Raschauer, Lieck, Niemann, Lübke, (73. D. Raschauer)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Schulze, Heerdegen, Kalkofen, Kuhles, Buttlar, Wagner, Brendel (76. Magul), Perrey (46. Mertin), Almutaleb (32. Klose), Menzel (69. Borkmann)

Tore: 0:1 Robin Buttlar (45.), 0:2 Jaime Ian Kalkofen (52.), 0:3 Lucas Menzel (67.), 0:4 Jaime Ian Kalkofen (70.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Henry Schmidt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 30