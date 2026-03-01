Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen vor 45 Zuschauern gegen die SV Fortuna Magdeburg mit einem überragenden 7:1 (2:0) durch.

Sangerhausen/MTU. 7:1 (2:0) in Sangerhausen: Ganze sieben Bälle hat das Team von Andreas Bemmann, der VfB 1906 Sangerhausen, am Sonntag im Tor der Gäste aus Magdeburg untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Bemmann am Ende der ersten Halbzeit, als Damien Halle für Sangerhausen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Ben Grenzebach den Ball ins Netz (44.).

VfB 1906 Sangerhausen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 44. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Roman Laqua. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Max Klein musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Lange konnte in Minute 53 einnetzen, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 66, Grenzebach legte in Minute 69 nach und Philip Schütz traf in Minute 69. Es sah nicht gut aus für die SV Fortuna Magdeburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 6:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Noah Gabriel Schoder, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 zu festigen (87.). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Grenzebach, Ruppe (70. Nicolai), Bärwolf, Lange, Buchhorn, Schremmer (70. Schoder), Halle (73. Zarkua), Ehrich, Bühling, Schütz

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Czerwenka, Kirchhoff, Lenze, Prause, Telch, Rößner, Shaqiri, Starikovskiy, Tapsoba (55. Anwaar), Meister

Tore: 1:0 Damien Halle (42.), 2:0 Ben Grenzebach (44.), 3:0 Tim Lange (53.), 4:0 Sixten-Conner Bärwolf (66.), 5:0 Ben Grenzebach (69.), 6:0 Philip Schütz (71.), 6:1 Lucas Kirchhoff (74.), 7:1 Noah Gabriel Schoder (87.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Tero Wilhelm; Zuschauer: 45