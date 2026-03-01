Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unrühmlichen Endstand von 2:8 (1:4) verließ der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Die SG Dessau/Kochstedt fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Barleben 1911 und die SG Dessau/Kochstedt ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:8 (1:4).

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Emilio Becker für Dessau traf und in Minute 11 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 musste zweimal Gelb hinnehmen (12.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Carlo Fiete Fülla den Ball ins Netz (23.).

FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück – 23. Minute

Dann kamen die abgeschlagenen Barleber schließlich auch mal zum Zug: Jamie Maurice Korbginski versenkte den Ball in der 25. Spielminute. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Dessauern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Darvin Francis Hajowsky versenkte den Ball in Spielminute 30, gefolgt von Per Seidler (45.). Die Barleber blieben ihnen auf den Fersen. Bennet Günther schoss und traf in der 60. Spielminute per Strafstoß. Brenzlich wurde es für die Dessauer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 2:5 aus. Hajowsky verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 73., 80.). Spielstand 7:2 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Seidler den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:8 ausbaute (90.). Damit war der Sieg der Dessauer gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SG Dessau/Kochstedt

FSV Barleben 1911: Alexander – Günther (65. Gagelmann), J. P. Meyer, Hutzler (65. Rautmann), Müller, Resch, Fromme, J. L. Meyer, Korbginski (61. Altergott), Mathiot, Teubner (39. Bertram)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler, Becker, Dujakovic (23. Panzer), Khan (65. Bro), Alhamwi, Sanneh, Täubrecht (69. Saalmann), Spielau, Fülla (80. Karbath), Hajowsky

Tore: 0:1 Emilio Becker (11.), 0:2 Carlo Fiete Fülla (23.), 1:2 Jamie Maurice Korbginski (25.), 1:3 Darvin Francis Hajowsky (30.), 1:4 Per Seidler (45.), 2:4 Bennet Günther (60.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (66.), 2:6 Carlo Fiete Fülla (73.), 2:7 Carlo Fiete Fülla (80.), 2:8 Per Seidler (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Lenox Palme; Zuschauer: 20