Eine Niederlage für den 1. FC Lok Stendal besiegelte den 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:1).

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal und die VfB Germania Halberstadt haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Neo Justin Schürmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Maurice Tobias Schulze (14.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

1. FC Lok Stendal und VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 14

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Maximilian Ucke den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Halberstadt sicherte (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Germania Halberstadt

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Vinzelberg (83. Lohmann), Lauck, Wolff (77. Bordizhenko), Völzke (46. Korbani), Meinelt, Mohamed (66. Paschke), Schulze, Stoll, Lagemann (46. Braunschweig), Ziekau

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Simon, Stemmler (69. Naujoks), Leopold, Behrens (69. Dobritz), Lancine (82. Schneider), Knoche, Schürmann, Stender (82. Leube), Schrader (56. Roßberg), Ucke

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (8.), 1:1 Maurice Tobias Schulze (14.), 1:2 Maximilian Ucke (47.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Sophia Wawers, Adrian Rebitzer; Zuschauer: 41