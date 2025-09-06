Der NSG Gräfenhainichen glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 5:2 (3:1) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Gräfenhainichen/MTU. Die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 5:2 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Elias Alexander Brückner für Gräfenhainichen traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Sandro Seidel den Ball ins Netz (14.).

NSG Gräfenhainichen und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 14

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Die Partie blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Hannusch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:2 zu erweitern (79.). Die NSG Gräfenhainichen hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Störer (46. Grimm), Gebele (46. Kluger), Plonski, Jaschinski (76. Zimmermann), Vetter (46. Thomae), Stockmann, E. A. Brückner, Effenberger (46. Hannusch), L. A. Brückner, Schindler

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kietz, Seelig, Marku, Giss, Kozlowski, Loschwitz, Brand, Hartung (41. Toldea), Schröter, Seidel

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50