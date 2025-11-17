Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Samstag setzte sich der Gastgeber Haldensleber SC vor 30 Zuschauern gegen den Magdeburger SV Börde mit einem souveränen 7:1 (5:0) durch.

Haldensleben/MTU. Die Haldensleber haben am Samstag dem Rivalen aus Magdeburg überlegene sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Jannes Michael Prokop für Haldensleber traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Louis Neumann den Ball ins Netz (17.).

17. Minute: Haldensleber SC führt mit zwei Toren

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Haldensleber SC kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Oskar Wilhelm Model. Prokop konnte in Minute 26 erneut einnetzen, Philipp Teuchler in Minute 30 und Prokop legte in Minute 451 nach. Es sah nicht gut aus für den Magdeburger SV Börde. In Minute 56 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Philipp Teuchler traf für Haldensleber in Minute 71. Spielstand 6:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der Haldensleber SC steckte noch einmal Gelb ein.

In der allerletzten Minute konnte Prokop (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Mit 7:1 verließen die Haldensleber den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – Magdeburger SV Börde

Haldensleber SC: Krepp – Prokop, Teuchler, Klein, Wilken, Walther (80. Asfahale), Sulfrian (75. Schürmann), Neumann, Boege, Ahlfeld (75. Grmay), Hartmann

Magdeburger SV Börde: Model – Horn (86. Lampe), Bittmann, Begest (47. Beneke), Richter, Dunkel, Neumann, Westermann, Krauel (47. Jäger), Schuster, Jahn (47. Lima Sampa)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (5.), 2:0 Louis Neumann (17.), 3:0 Jannes Michael Prokop (26.), 4:0 Philipp Teuchler (30.), 5:0 Jannes Michael Prokop (45.+1), 5:1 Kristof Neumann (56.), 6:1 Philipp Teuchler (71.), 7:1 Jannes Michael Prokop (90.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Hannes Glathe; Zuschauer: 30