Bei den Australian Open in Melbourne ist es so heiß, dass kein Tennis mehr gespielt werden kann. Nur in den Arenen mit Dach geht es weiter.

Melbourne - Wegen der großen Hitze sind die Spiele bei den Australian Open unterbrochen worden. Davon betroffen waren in Melbourne für kurze Zeit auch die Partien in den Stadien mit einem verschließbaren Dach. So wurde die Begegnung von Titelverteidiger Jannik Sinner gegen den Amerikaner Eliot Spizzirri kurz gestoppt.

Sehr zur Erleichterung von Sinner, der bei Temperaturen von bis zu 37 Grad große Probleme mit Krämpfen hatte und kaum noch laufen konnte. Beim Stand von 4:6, 6:3, 1:3 aus Sicht des Italieners wurde die Partie unterbrochen, um das Dach über der Rod Laver Arena zu schließen. Sinner verschwand in der Kabine, um sich abzukühlen.

Bei den Australian Open gilt seit einigen Jahren die sogenannte „Heat Stress Scale“. Dabei handelt es sich um eine Skala von eins bis fünf, die neben der Lufttemperatur auch die direkte Wärmestrahlung der Sonne, die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit berücksichtigt. Wird ein Wert von 5,0 erreicht, müssen die Spiele unterbrochen und in den großen Arenen die Dächer geschlossen werden.