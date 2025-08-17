Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half der SV Fortuna Magdeburg am Sonntag nicht, als sie sich vor 150 Zuschauern mit 2:4 (2:2) gegen den SV Arminia Magdeburg geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Die SV Fortuna Magdeburg und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (2:2).

Schon kurz nach Spielstart schoss Matti Yorick Buschendorf das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Die Magdeburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Anton Sheviakov der Torschütze (4.).

SV Fortuna Magdeburg liegt 0:2 zurück – 4. Minute

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Magdeburger dran: Anton-Lasse Meister versenkte den Ball in Minute 41. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Magdeburger den Ball in der 45+2 auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Benjamin Hättasch schoss und traf in Minute 70 per Strafstoß. Spielstand 3:2 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Etienne Aurel Hoffmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 ausbaute (86.). Damit war der Sieg des SV Arminia Magdeburg entschieden. In Spielminute 92 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte dennoch auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Arminia Magdeburg

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Nyarko, Tapsoba (75. Drizari), Meister, Telch (46. Fleck), Starikovskiy (75. Abosultan), Lenze, Czerwenka, Prause, Shaqiri (40. Hännig), Böttcher (60. Kirchhoff)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – May (30. Hering), Hättasch, Kranz, Barth, Gerlach (46. Reka), Assner, Sheviakov (46. Johnson), Jakob (46. Schoendube), Scharfe, Buschendorf (67. Hoffmann)

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (2.), 0:2 Anton Sheviakov (4.), 1:2 Anton-Lasse Meister (41.), 2:2 Louis Hering (45.+2), 2:3 Benjamin Hättasch (70.), 2:4 Etienne Aurel Hoffmann (86.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Jonas Mädel; Zuschauer: 150