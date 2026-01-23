Eine herbe Schlappe erlitt der VfB Ottersleben an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die NSG SSC/RW Weißenfels. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 30 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Robin Buttlar (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jaime Ian Kalkofen den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (52.).

Minute 52: VfB Ottersleben 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 67: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lucas Menzel ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur drei Minuten später konnte Kalkofen (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 4:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 und 90 zwei Spieler vom Platz nehmen. Der VfB Ottersleben rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB Ottersleben: Koch – B. Raschauer, Fadjinou, Agte, Michalzik, Lübke, Yunashev (57. Kocaoglu), Bogunski (73. Thielecke), Lieck, Niemann, (73. D. Raschauer)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Buttlar, Kalkofen, Almutaleb (32. Klose), Wagner, Brendel (76. Magul), Perrey (46. Mertin), Menzel (69. Borkmann), Heerdegen, Schulze, Kuhles

Tore: 0:1 Robin Buttlar (45.), 0:2 Jaime Ian Kalkofen (52.), 0:3 Lucas Menzel (67.), 0:4 Jaime Ian Kalkofen (70.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Henry Schmidt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 30