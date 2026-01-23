Barleben/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der FSV Barleben 1911 und der VfB Ottersleben am Samstag 5:5 (3:2) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Wenzel Leuschner für Ottersleben traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Faris Hamidovic den Ball ins Netz (16.).

Spielstand 1:1. Das Barleber Team ging in die Vollen und erlangte einen Vorsprung. Tim Luca Müller versenkte den Ball in der 29. Minute, gefolgt von Martin Winter (37.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Leonard Friedrich Bogunski schaffte der VfB Ottersleben e.V. den Ausgleich. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Barleber legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Arthur Fromme traf in Spielminute 63. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Jacob Andreas Michalzik zog der VfB Ottersleben e.V. an den Gegnern vorbei. Spielstand 5:4 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Fromme (Barleben) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erlangen (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Ottersleben

FSV Barleben 1911: Alexander – Müller, Winter (46. Teubner), Schröter, J. L. Meyer, Resch, Hoffmann, Hamidovic, J. P. Meyer, Fromme, Korbginski

VfB Ottersleben: Koch – Niemann (71. Böer), Michalzik, Yunashev, Lieck, Rüger (35. Bogunski), Lübke, Agte, Leuschner (46. Fadjinou), Raschauer

Tore: 0:1 Wenzel Leuschner (4.), 1:1 Faris Hamidovic (16.), 2:1 Tim Luca Müller (29.), 3:1 Martin Winter (37.), 3:2 Leonard Friedrich Bogunski (41.), 3:3 Leonard Friedrich Bogunski (47.), 4:3 Arthur Fromme (63.), 4:4 Jacob Andreas Michalzik (72.), 4:5 Jacob Andreas Michalzik (74.), 5:5 Arthur Fromme (82.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 25