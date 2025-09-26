Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den VfB Ottersleben einfahren. Vor 61 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Union Sandersdorf am Freitag gegen die Gäste aus Ottersleben eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Sandersdorfer.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Paul-Leon Uhte das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Miguel Mittmeier (14.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

26 Minuten nach der Pause konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Seide, Uhte, Mühlbauer (63. Franzke), Mittmeier (61. Herzel), Groh, Stagat (63. Bergmann), Mackowiak, Osterland (61. Nitsche), Schneider (61. Pätzke), Wieczorek

VfB Ottersleben: Elbert – Yunashev, Niemann, Raschauer (85. Neumann), Agte (63. Liese), Gaffal, Bogunski, Fadjinou, Raschauer, Safdari (63. Thielecke), Lübke

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61