Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen einstecken.

Leo Constantin Horn (Magdeburger SV Börde) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Damien Halle (7.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In der 72. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Der Magdeburger SV Börde hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Lehmann.

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 1906 Sangerhausen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Ramon Bühling (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Elf erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB 1906 Sangerhausen

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Jäger, Horn, Richter, Beneke, Schuster, Sievers (68. Westermann), Bittmann, Krauel, Lima Sampa (74. Dunkel)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Grenzebach, Lange (74. Schoder), Halle, Schütz, Buchhorn, Nicolai, Bühling, Bärwolf, Schremmer (83. Zarkua), Ruppe (61. Hering)

Tore: 1:0 Leo Constantin Horn (4.), 1:1 Damien Halle (7.), 1:2 Ramon Bühling (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Maximilian Klatt, Samuel Schmidt; Zuschauer: 23