Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und die VfB Germania Halberstadt A1 haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (0:4).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Alexander Michl das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Halberstädter legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Cicce Lancine der Torschütze (12.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 kassierte einmal Gelb. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Rrustemi den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (68.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Jahn, Westermann (86. Alali), Kohle, Rrustemi, Lima Sampa, Neumann, Lampe (71. Tzschöckell), Schuster, Dunkel, Bittmann

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Lancine, Michl, Schrader (68. Schneider), Roßberg, Simon, Schürmann (68. Leube), Naujoks, Behrens (80. Stemmler), Ucke, Leopold

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Cicce Lancine (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25