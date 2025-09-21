Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde einfahren. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Union Sandersdorf am Sonntag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Sandersdorfer.

Nach 18 Minuten schoss Levin Steffen Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Sandersdorfer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (22.).

SG Union Sandersdorf führt nach 22 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Mittmeier, den Ball erneut ins Netz zu befördern (84.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Osterland, Groh (53. Franzke), Mackowiak, Stagat (62. Bergmann), Uhte, Schneider (46. Pätzke), Mittmeier, Wieczorek, Mühlbauer, Seide

Magdeburger SV Börde: Model – Dunkel, Krauel, Beneke, Friedel, Neumann (46. Lampe), Jahn, Schuster, Westermann, Horn, Jäger (46. Lima Sampa)

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28