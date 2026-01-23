Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 61 Zuschauern gegen den VfB Ottersleben mit einem überlegenen 7:0 (5:0) durch.

Sandersdorf/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Union Sandersdorf am Freitag gegen die Rivalen aus Ottersleben eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Sandersdorfer.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Paul-Leon Uhte für Sandersdorf traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Miguel Mittmeier (14.) erzielt wurde.

SG Union Sandersdorf führt nach 14 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Ottersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Tobias Nitsche den Ball über die Torlinie bugsierte (71.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr einholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte, Wieczorek, Seide, Mackowiak, Stagat (63. Bergmann), Mittmeier (61. Herzel), Mühlbauer (63. Franzke), Osterland (61. Nitsche), Groh, Schneider (61. Pätzke)

VfB Ottersleben: Elbert – Lübke, Niemann, Raschauer (85. Neumann), Yunashev, Raschauer, Agte (63. Liese), Fadjinou, Safdari (63. Thielecke), Bogunski

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61