Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den Magdeburger SV Börde einfahren. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. 7:0 (5:0) in Sandersdorf: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Benjamin Boenecke, die SG Union Sandersdorf, am Sonntag im Tor der Gäste aus Magdeburg untergebracht.

Levin Steffen Schneider traf für die SG Union Sandersdorf e.V. in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (22.).

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Mittmeier (Sandersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Wieczorek, Mittmeier, Schneider (46. Pätzke), Seide, Uhte, Osterland, Mackowiak, Stagat (62. Bergmann), Groh (53. Franzke), Mühlbauer

Magdeburger SV Börde: Model – Dunkel, Krauel, Jäger (46. Lima Sampa), Beneke, Horn, Schuster, Westermann, Jahn, Neumann (46. Lampe), Friedel

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28