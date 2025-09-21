Signifikant unterlegen zeigte sich der FSV Barleben 1911 in der Auseinandersetzung gegen den VfL Halle 96 I (U19) vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Auf dem Sportplatz Ebendorf wurden die Fans des FSV Barleben 1911 am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Tim Luca Alexander durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:3).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Hannes Thomas Unthan für Halle traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lio Lorenz den Ball ins Netz.

Minute 31: FSV Barleben 1911 mit 0:2 im Rückstand

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Tim Luca Alexander musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Khalid, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu erweitern (82.). Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Resch, J. L. Meyer (80. Winter), Bertram, Teubner (88. Mendel), Korbginski (88. Rautmann), J. P. Meyer (65. Hoffmann), Müller, Fromme, Leon (80. Hutzler), Günther

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Meyer, Prokein, Onyedeke, Unthan (66. Witter), Heute, Lorenz, Rayko, Ugoh (46. Zabel), Khalid, Danyi

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35