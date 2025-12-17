Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Arminia Magdeburg vor 40 Zuschauern gegen den FSV Barleben 1911 mit einem überlegenen 8:1 (3:1) durch.

Magdeburg/MTU. Achtmal hat der SV Arminia Magdeburg am Mittwoch gegen die Rivalen aus Barleben eingenetzt. 8:1 (3:1) für die Magdeburger.

Benjamin Hättasch (SV Arminia Magdeburg) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Maximilian Louis Kranz der Torschütze (32.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Paul Rene Plexnies konnte in Minute 39 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Barleber. Spielstand 7:1 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Jakob Schoendube den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 8:1 festigte (85.). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – FSV Barleben 1911

SV Arminia Magdeburg: Sambill (46. Schünemann) – Assner, May, Barth, Kranz, Hättasch, Reka (69. Sheviakov), Schoendube, Jakob (69. Johnson), Plexnies (58. Gerlach), Scharfe

FSV Barleben 1911: Meyer – Müller, Hoffmann (58. Schröter), Eichholz, Bertram, Fromme, Teubner, Resch, Wosahlo, Leon, Günther

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (25.), 2:0 Maximilian Louis Kranz (32.), 3:0 Paul Rene Plexnies (39.), 3:1 Niklas Eichholz (44.), 4:1 Timo Jakob (49.), 5:1 Paul Rene Plexnies (51.), 6:1 Benjamin Hättasch (60.), 7:1 David Assner (63.), 8:1 Jakob Schoendube (85.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 40