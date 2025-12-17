Kylian Mbappé sorgt mit zwei Toren für Reals knappen Sieg im Pokal. Das Team von Xabi Alonso hat gegen einen Drittligisten aber viel mehr Mühe als erwartet.

Talavera de la Reina - Real Madrid hat sich im spanischen Pokal mit viel Mühe ins Achtelfinale gezittert und ist an einer Blamage nur knapp vorbeigeschrammt. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann beim Fußball-Drittligisten CF Talavera mit 3:2 (2:0). Ein Doppelpack von Superstar Kylian Mbappé (41. Minute/Handelfmeter/88.) und ein Eigentor von Manu Farrando (45. +1) sorgten für Tore beim spanischen Rekordmeister. Nahuel Arroyo (80.) und Gonzalo Di Renzo (90. +1) trafen für die mutigen Gastgeber.

Mbappé trifft vom Punkt

In den ersten 30 Minuten waren die Königlichen zwar die spielbestimmende Mannschaft, konnten aber ihre Überlegenheit nicht in Tore umwandeln. Immer wieder scheiterten die Real-Spieler an Talaveras Torwart Jaime Gonzalez. Mbappé (41.) brachte Madrid per Handelfmeter in Führung. Der Real-Star war auch am zweiten Real-Treffer direkt vor der Pause beteiligt: Nach einem scharfen Pass des Franzosen in den Strafraum konnte Talaveras Farrando nicht mehr ausweichen und traf ins eigene Tor.

In der zweiten Halbzeit schafften die Gastgeber durch Arroyo (80.) den Anschluss. Mbappé (88.) stellte kurz vor Schluss den alten Abstand wieder her. Der herrliche Freistoß-Treffer durch Di Renzo (90.+1) kam für den Drittligisten dann zu spät.

Am Vortag hatte bereits der FC Barcelona beim Startelf-Comeback des deutschen Nationaltorwarts Marc-André ter Stegen durch ein 2:0 beim Drittligisten CD Guadalajara das Achtelfinale erreicht.