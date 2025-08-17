Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war die SV Fortuna Magdeburg gegenüber dem SV Arminia Magdeburg machtlos und wurde mit 2:4 (2:2) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der SV Arminia Magdeburg am Sonntag 2:4 (2:2) getrennt.

Matti Yorick Buschendorf (SV Arminia Magdeburg) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Anton Sheviakov (4.) erzielt wurde.

Minute 4: SV Fortuna Magdeburg 0:2 im Hintertreffen

Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Anton-Lasse Meister versenkte den Ball in der 41. Spielminute. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Magdeburger den Ball in der 45+2 auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Benjamin Hättasch schoss und traf in der 70. Minute per Strafstoß. Spielstand 3:2 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Etienne Aurel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:4 zu erweitern (86.). In Spielminute 92 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Arminia Magdeburg

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Shaqiri (40. Hännig), Lenze, Böttcher (60. Kirchhoff), Tapsoba (75. Drizari), Prause, Nyarko, Starikovskiy (75. Abosultan), Czerwenka, Meister, Telch (46. Fleck)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Buschendorf (67. Hoffmann), Sheviakov (46. Johnson), Assner, Kranz, Hättasch, Jakob (46. Schoendube), May (30. Hering), Gerlach (46. Reka), Barth, Scharfe

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (2.), 0:2 Anton Sheviakov (4.), 1:2 Anton-Lasse Meister (41.), 2:2 Louis Hering (45.+2), 2:3 Benjamin Hättasch (70.), 2:4 Etienne Aurel Hoffmann (86.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Jonas Mädel; Zuschauer: 150