Die Turbine Halle sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Halle/MTU. Die 50 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Lennox Sikora der Torschütze (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Turbine Halle liegt in Minute 55 2:0 vorn

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Anton Groh den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Sandersdorf erlangte (74.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Heidelberger (85. Fox), Hildebrandt (67. Saile), Nordhausen, Sommer, Só, Waschkowitz (80. Brandt), Ries, Sultanaliev, Schneider (89. Alassaf Alasaad), Sikora (71. Zaeske)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier, Groh, Födisch, Mackowiak (75. Franzke), Nitsche (83. Bergmann), Mühlbauer (56. Mieshchanin), Uhte, Schneider, Seide, Pätzke (46. Stagat)

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50