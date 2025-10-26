Die Turbine Halle errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die SG Union Sandersdorf.

Halle/MTU. Die 50 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Lennox Sikora den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Turbine Halle liegt in Minute 55 2:0 vorn

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern und den Sandersdorfern noch ein Tor zu bescheren (74.). Die Turbine Halle rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Nordhausen, Ries, Waschkowitz (80. Brandt), Sikora (71. Zaeske), Hildebrandt (67. Saile), Só, Schneider (89. Alassaf Alasaad), Heidelberger (85. Fox), Sultanaliev, Sommer

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Nitsche (83. Bergmann), Mühlbauer (56. Mieshchanin), Mackowiak (75. Franzke), Seide, Pätzke (46. Stagat), Groh, Uhte, Schneider, Mittmeier, Födisch

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50