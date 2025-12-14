Die VfB Germania Halberstadt A1 erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Halberstadt/MTU. Die 40 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän.

Finn Luca Stemmler (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Youen Schrader den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

34. Minute: VfB Germania Halberstadt A1 mit 2:0 Vorsprung

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Schrader (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (47.). Mit 3:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Stender (56. Michl), Naujoks, Simon, Lancine (79. Leube), Knoche (79. Richter), Stemmler (73. Bönicke), Schürmann, Kosock, Schrader, Leopold (56. Schneider)

Turbine Halle: Worch – Saile, Merschky, Waschkowitz, Hohl (83. Dichtl), Ries, Brandt, Zaeske (46. Sultanaliev), Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Canabate Kasparek, Só (75. Förster)

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40