Der VfB Germania Halberstadt A1 gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Finn Luca Stemmler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Halberstädter waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Youen Schrader erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

VfB Germania Halberstadt A1 führt mit 2:0 – 34. Minute

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Schrader den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (47.). Damit war der Sieg der Halberstädter entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Knoche (79. Richter), Schürmann, Kosock, Stender (56. Michl), Leopold (56. Schneider), Lancine (79. Leube), Schrader, Stemmler (73. Bönicke), Naujoks

Turbine Halle: Worch – Ries, Waschkowitz, Brandt, Zaeske (46. Sultanaliev), Saile, Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Merschky, Hohl (83. Dichtl), Canabate Kasparek, Só (75. Förster)

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40