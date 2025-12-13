Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich die SG Letzlingen / Potzehne vor 63 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV 51 Langenapel freuen.

Gardelegen/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Gardeleger gewannen souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Langenapel.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jacob Engler für Letzlingen / Potzehne traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor konnten die Salzwedeler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Florian Roese den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Letzlingen / Potzehne gegen SV 51 Langenapel – Minute 48

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Stefan Saluck den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (64.). Damit war der Triumph der Gardeleger gesichert. In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – A. Bock, Grabau, Engler, Krehl (65. Daries), Schulze, Wiegmann, M. Bock (50. Saluck), Pape (75. Schlamann), D. Mertens, O. L. Mertens (86. Klement)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Meyer, Pokorny (88. Scholze), Vierke (70. Afanasew), Roloff (70. Kamga Kamno), Schulz, Peters, Roese, Atah (88. Nematov), Bromann (88. Hahn), Neuling

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63