Mit einer Niederlage für den VfB Ottersleben endete der 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Arminia Magdeburg mit 2:3 (0:2).

Magdeburg/MTU. Der VfB Ottersleben und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Mittwoch in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (0:2). Alles in allem zehn Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Matti Yorick Buschendorf (SV Arminia Magdeburg) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war David Assner der Torschütze (41.).

VfB Ottersleben sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 41

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Pepe Altenkirch/Ottersleben (60.), gefolgt von Max Yunashev (VfB Ottersleben) in Minute 64. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

In der Nachspielzeit nutzte der SV Arminia Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Buschendorf (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (90.+2). Der VfB Ottersleben hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SV Arminia Magdeburg

VfB Ottersleben: Kieselbach – Pitschmann (63. Beierke), Altenkirch, Bogunski, Yunashev, Krietsch, Kozloff, Lübke, Rüger, Lieck (63. Hintze), Raschauer (81. Niemann)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Barth, May (66. Hoffmann), Beyer (56. Johnson), Assner (56. Scharfe), Gerlach, Plexnies (66. Sheviakov), Buschendorf, Kranz, Hättasch, Jakob

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (31.), 0:2 David Assner (41.), 1:2 Pepe Altenkirch (60.), 2:2 Max Yunashev (64.), 2:3 Matti Yorick Buschendorf (90.+2); Zuschauer: 120