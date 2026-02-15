Dem VfL Halle 96 I (U19) glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 4:2 (1:1) zu besiegen. 88 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 I (U19) und die Turbine Halle haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 4:2 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Nick Josef Waschkowitz für Halle traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Lio Lorenz erzielt.

VfL Halle 96 I (U19) Kopf an Kopf mit Turbine Halle – 1:1 in Minute 29

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joshua Noel Ugoh wurde für Anel Hajdarpasic eingesetzt und Paolo-Moris Heute für Lio Lorenz. Auf der Gastseite räumten Lennox Sikora für Nico Fischer und Nils Jan Heidelberger für Jonas Hohl den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Paolo-Moris Heute (Halle) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 4:2 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Brumme, Bärwald, Roschig, Khalid (82. Omoike), Onyedeke, Unthan (88. Kaiser), Prokein, Lorenz (71. Heute), Rayko, Hajdarpasic (71. Ugoh)

Turbine Halle: Nuding – Saile, Sultanaliev, Hoffmann (46. Merschky), Schischka, Ries, Schneider (46. Natusch), Canabate Kasparek, Heidelberger (74. Hohl), Waschkowitz, Sikora (74. Fischer)

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88