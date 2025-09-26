Für den Gastgeber Haldensleber SC endete das Duell mit der SG Rot-Weiß Thalheim am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim trennen sich remis

Haldensleben/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim. 75 Zuschauer verfolgten das Spiel im Waldstadion.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Rot-Weiß Thalheim

Haldensleber SC: Switala – R. Bögelsack, Grabenberg (70. Hevekerl), Krüger (86. Sengewald), B. Ebel (62. Prokop), Thieke, Stadler, Schunaew, Hartmann, H. Ebel (68. Boege), Zimmermann (70. Wille)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schinkel, Sonco, Prielipp, Wróblewski (71. Sambu Cabral), Moroz, Hoffmann, Kuras, Embalo, Schmökel, Kunyk

; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 75