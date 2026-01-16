Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein Haldensleber SC gegen die SG Rot-Weiß Thalheim ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim trennen sich unentschieden

Haldensleben/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim. 75 Zuschauer verfolgten das Spiel im Waldstadion.

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Rot-Weiß Thalheim

Haldensleber SC: Switala – R. Bögelsack, Grabenberg (70. Hevekerl), Thieke, Stadler, Krüger (86. Sengewald), Schunaew, Hartmann, B. Ebel (62. Prokop), H. Ebel (68. Boege), Zimmermann (70. Wille)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schmökel, Kuras, Moroz, Prielipp, Sonco, Wróblewski (71. Sambu Cabral), Schinkel, Hoffmann, Kunyk

; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 75