VIER SPIELE IN KURZER ZEIT FCM II: Anführer Willi Kamm übernimmt Kapitänsrolle, Aufatmen bei Bytyqi
Die Reserve des 1. FC Magdeburg um Willi Kamm möchte am Mittwoch erstmals in diesem Kalenderjahr punkten. Enis Bytyqi kann indes aufatmen – und seine Gefährten mit ihm.
Aktualisiert: 04.03.2026, 09:30
Magdeburg - Die Reserve des 1. FC Magdeburg hat mit Stefan Korsch und Julius Pfennig ein würdiges Kapitänsduo. Der 27-jährige Routinier Korsch ist ein blau-weißes Eigengewächs. Der 23-jährige Pfennig wiederum kam zu Beginn der Verbandsliga-Saison 2022 zum Club.