  4. FCM II in Luckenwalde: Willi Kamm übernimmt Kapitänsbinde - Aufatmen bei Bytyqi

VIER SPIELE IN KURZER ZEIT FCM II: Anführer Willi Kamm übernimmt Kapitänsrolle, Aufatmen bei Bytyqi

Die Reserve des 1. FC Magdeburg um Willi Kamm möchte am Mittwoch erstmals in diesem Kalenderjahr punkten. Enis Bytyqi kann indes aufatmen – und seine Gefährten mit ihm.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 04.03.2026, 09:30
Teils trägt er die Binde beim 1. FC Magdeburg II in der Regionalliga Nordost, teils trägt er sie nicht: Willi Kamm. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Die Reserve des 1. FC Magdeburg hat mit Stefan Korsch und Julius Pfennig ein würdiges Kapitänsduo. Der 27-jährige Routinier Korsch ist ein blau-weißes Eigengewächs. Der 23-jährige Pfennig wiederum kam zu Beginn der Verbandsliga-Saison 2022 zum Club.