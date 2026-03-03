Die Reserve des 1. FC Magdeburg um Willi Kamm möchte am Mittwoch erstmals in diesem Kalenderjahr punkten. Enis Bytyqi kann indes aufatmen – und seine Gefährten mit ihm.

Teils trägt er die Binde beim 1. FC Magdeburg II in der Regionalliga Nordost, teils trägt er sie nicht: Willi Kamm.

Magdeburg - Die Reserve des 1. FC Magdeburg hat mit Stefan Korsch und Julius Pfennig ein würdiges Kapitänsduo. Der 27-jährige Routinier Korsch ist ein blau-weißes Eigengewächs. Der 23-jährige Pfennig wiederum kam zu Beginn der Verbandsliga-Saison 2022 zum Club.